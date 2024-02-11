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Три українки потрапили у топ-40 гонки переслідування на чемпіонаті світу з біатлону

Перемогу у гонці здобула француженка. 

Три українки потрапили у топ-40 гонки переслідування на чемпіонаті світу з біатлону
Три українки потрапили у топ-40 гонки переслідування на ЧС
Фото: Федерація біатлону

Сьогодні, 11 лютого, на чемпіонаті світу із біатлону, який проходить у чеському Новому Месті, відбулась гонка переслідування серед жінок. 

"За результатами спринту до переслідування відібрались усі чотири українки — Юлія Джима, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. Причому остання в дебютній гонці на рівні ЧС посіла 12-те місце", повідомило Суспільне.

Дмитренко розпочала персьют з відставанням у 1:26.2 хвилини від переможниці спринту Жюлії Сімон з Франції. Останньою з українок стартувала Анастасія Меркушина (+2:05.6).

На першому вогневому рубежі Дмитренко, Петренко і Джима заробили по два кола штрафу, внаслідок чого кожна з них втратила мінімум по десять позицій на виході зі стрільбища. Натомість Меркушина припустилась однієї хиби.

На другій "лежці" Дмитренко вибила перший "нуль" у складі України, після чого ходом на дистанції повернулась у топ-20. Решта українок зробили по одному промаху і пройшли першу половину гонки за межами топ-35.

Після третьої стрільби Дмитренко опустилась на 25-те місце, заробивши коло штрафу. Меркушина закрила усі мішені і піднялась на 32-гу сходинку, Джима і Петренко зробили по одному промаху.

Заключний вогневий рубіж Дмитренко пройшла з однією хибою і у підсумку посіла 26-те місце. Водночас Джима вибила "нуль" на останній "стійці" і фінішувала другою серед українок — 35-та сходинка.

У топ-40 гонку також закінчила Меркушина. Натомість Петренко фінішувала поза заліковою зоною.

Перемогу у гонці здобула Жюлія Сімон, яка припустилась лише однієї хиби у стрільбі. Це третє поспіль "золото" француженки на ЧС-2024.

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