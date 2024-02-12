Збірна України з хокею у фіналі кваліфікації на Олімпіаду-2026 потрапила на Білорусь

Чоловіча збірна України з хокею дійшла до фінального раунду відбору на Олімпійські ігри-2026 і дивним чином у фіналі кваліфікації раунді, ймовірно, повинна грати проти збірної Білорусі, пише "Суспільне.Спорт".

У прекваліфікаційному турнірі українці фінішували першими у групі з Польщею, Республікою Корея та Естонією, здобувши три перемоги в трьох матчах. Тепер, для виходу на Олімпіаду-2026 Україні потрібно здолати ще один раунд. Де одним із суперників поки що значиться Білорусь.

Однак, це не означає, що Україна гратиме проти Білорусі у раунді за вихід на Олімпіаду-2026 з хокею.

У лютому 2022 року IIHF (Міжнародна федерація хокею) відсторонила Росію та Білорусь від міжнародних змагань. Це рішення залишається чинним й досі – збірні пропустили чемпіонати світу у 2022 та 2023 роках.

Водночас рейтинг обох команд вирішили заморозити, а не обнуляти. Відтак, і Росія, і Білорусь не втрачають позиції у світовому рейтингу – а саме на його основі будувалася система відбору на Олімпіаду-2026. Через це Росія автоматично відібралася на Ігри, а Білорусь – потрапила у фінал кваліфікації.

Востаннє у хокейній кваліфікації Україна проходила за рейтингом перед Іграми-2014, коли фінішувала останньою у вирішальному етапі. Наступні дві Олімпіади (2018 і 2022) – виліт уже в прекваліфікації.