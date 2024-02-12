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Український санкар Антон Дукач виборов ще одну бронзу на змаганнях у Німеччині

Після шести етапів з дев'яти Дукач очолює загальний залік Кубка націй.

Український санкар Антон Дукач виборов ще одну бронзу на змаганнях у Німеччині
Український санкар Антон Дукач на Кубку націй зі санного спорту
Фото: Mareks Galinovskis

Український санкар Антон Дукач виборов ще одну бронзу на змаганнях зі санного спорту в Обергофі (Німеччина), які відбулися минулими вихідними.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, 28-річний львів’янин уже вдруге за цей сезон зійшов на п'єдестал пошани Кубка націй.

Санкар показав результат 43,732, поступившись тільки Гінтсу Берзінсу з Латвії (43.388) та словаку Йозефу Нінісу (43.688). За крок від п'єдесталу зупинився ще один представник України Андрій Мандзій. 

За інформацією НОК, Дукач після шести етапів з дев'яти очолює загальний залік Кубка націй. Мандзій перебуває на четвертій сходинці.

  • У грудні минулого року Дукач встановив національний рекорд на чемпіонаті світу з санного спорту. Це сталось на турнірі в німецькому Альтенберзі.
  • До речі, другий рік поспіль Україна завершує Чемпіонат світу з санного спорту з найкращим результатом у чоловічих одномісних санях: Антон Дукач став 12-м, Андрій Мандзій — 15-м.
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