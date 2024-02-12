Український санкар Антон Дукач виборов ще одну бронзу на змаганнях у Німеччині

Після шести етапів з дев'яти Дукач очолює загальний залік Кубка націй.

Український санкар Антон Дукач на Кубку націй зі санного спорту

Український санкар Антон Дукач виборов ще одну бронзу на змаганнях зі санного спорту в Обергофі (Німеччина), які відбулися минулими вихідними.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, 28-річний львів’янин уже вдруге за цей сезон зійшов на п'єдестал пошани Кубка націй.

Санкар показав результат 43,732, поступившись тільки Гінтсу Берзінсу з Латвії (43.388) та словаку Йозефу Нінісу (43.688). За крок від п'єдесталу зупинився ще один представник України Андрій Мандзій.

За інформацією НОК, Дукач після шести етапів з дев'яти очолює загальний залік Кубка націй. Мандзій перебуває на четвертій сходинці.