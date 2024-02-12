До України із робочим візитом приїхала віцепрезидентка Бундестагу

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт 12 лютого прибула до України з робочим візитом.
Про це німецька чиновниця повідомила у соцмережі X (Twitter).
"По дорозі в Україну. Знову. Це – вирішальний час для України, для Євросоюзу. Мовиться про військову підтримку, відбудову та свободу", – написала Герінг-Екардт.
Також вона зазначила, що у межах поїздки "хотіла б зосередитися на дітях, які були викрадені та взяті у заручники Росією".
Auf dem Weg in die Ukraine. Wieder. Es ist eine entscheidende Zeit für die 🇺🇦, für 🇪🇺. Es geht um militärische Unterstützung, um Wiederaufbau, um Freiheit. Bei meinem Besuch möchte ich auch einen Fokus auf die nach Russland entführten und als Geiseln genommenen Kinder legen. pic.twitter.com/IcXG0ydCAa— Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) February 12, 2024
- 9 лютого Київ відвідав генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер. Він зустрівся із Рустемом Умєровим, який представив Брейеру новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Під час зустрічі Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій і подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.
- Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Вашингтоні із американськими сенаторами обох партій. Він закликав сенаторів США до підтримки України і написав колонку про неприпустимість перемоги Росії
- Нещодавно стало відомо, що Бундестаг проголосував за новий бюджет, і для України у ньому передбачили понад 7 млрд євро, що складає близько 1,6% загального річного бюджету.