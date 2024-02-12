До України із робочим візитом приїхала віцепрезидентка Бундестагу

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт 12 лютого прибула до України з робочим візитом.

Про це німецька чиновниця повідомила у соцмережі X (Twitter).

"По дорозі в Україну. Знову. Це – вирішальний час для України, для Євросоюзу. Мовиться про військову підтримку, відбудову та свободу", – написала Герінг-Екардт.

Також вона зазначила, що у межах поїздки "хотіла б зосередитися на дітях, які були викрадені та взяті у заручники Росією".

Auf dem Weg in die Ukraine. Wieder. Es ist eine entscheidende Zeit für die 🇺🇦, für 🇪🇺. Es geht um militärische Unterstützung, um Wiederaufbau, um Freiheit. Bei meinem Besuch möchte ich auch einen Fokus auf die nach Russland entführten und als Geiseln genommenen Kinder legen. pic.twitter.com/IcXG0ydCAa — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) February 12, 2024