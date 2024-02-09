В Україні за тиждень захворюваність респіраторними хворобами серед дітей зросла на 31%

Серед дорослих цей показник збільшився на 12,9%. Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 у порівнянні із попереднім тижнем серед дітей зросла на 31%, серед дорослих – на 12,9%, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

За тиждень з 29 січня по 4 лютого в країні на ГРВІ захворіло 226 338 українців. В 22 регіонах зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В.

З 29 січня по 4 лютого зареєстровано 13 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом «Грип». Загалом з початку сезону зареєстровано 35 летальних випадків.

У 3 105 осіб з 29 січня по 4 лютого виявили COVID-19. Зареєстровано 28 летальних випадків через ускладнення від COVID-19. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.

Наразі всі області забезпечені вакциною проти COVID-19, також близько 12 тисяч доз вакцини проти грипу розподілені до медзакладів країни для проведення безоплатних щеплень, в першу чергу для пацієнтів з групи ризику (люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику, які працюють з населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо).

Інформацію про найближчий пункт вакцинації, їх адреси та графік роботи можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.