Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні за тиждень захворюваність респіраторними хворобами серед дітей зросла на 31%

Серед дорослих цей показник збільшився на 12,9%. Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

В Україні за тиждень захворюваність респіраторними хворобами серед дітей зросла на 31%
Фото: Макс Требухов

Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 у порівнянні із попереднім тижнем серед дітей зросла на 31%, серед дорослих – на 12,9%, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Перевищення епідпорогу зареєстровано в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

За тиждень з 29 січня по 4 лютого в країні на ГРВІ захворіло 226 338 українців. В 22 регіонах зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В. 

З 29 січня по 4 лютого зареєстровано 13 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом «Грип». Загалом з початку сезону зареєстровано 35 летальних випадків. 

У 3 105 осіб з 29 січня по 4 лютого виявили COVID-19. Зареєстровано 28 летальних випадків через ускладнення від COVID-19. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19. 

Наразі всі області забезпечені вакциною проти COVID-19, також близько 12 тисяч доз вакцини проти грипу розподілені до медзакладів країни для проведення безоплатних щеплень, в першу чергу для пацієнтів з групи ризику (люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, а також люди з професійної групи ризику, які працюють з населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо).

Інформацію про найближчий пункт вакцинації, їх адреси та графік роботи можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies