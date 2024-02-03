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З понеділка школи Ужгорода закривають на карантин

Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

З понеділка школи Ужгорода закривають на карантин
Школи Ужгорода закривають на карантин
Фото: kharkivoda.gov.ua

Із понеділка, 5 лютого, у школах Ужгорода незалежно від форми власності запроваджується карантин

Про це повідомила пресслужба Ужгородської міської ради.

Запроваджують його поки що на тиждень, до 9 лютого.

Також карантин стосується міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять.

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Водночас, дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

Наразі в Ужгороді фіксується різке ускладнення епідситуації із захворюваністю ГРВІ та грип. Протягом тижня зареєстровано 1985 випадків захворювань - це більше, ніж минулого тижня, на 69,5%.

Серед всіх захворівших хворих дітей 55,5%, захворюваність дітей шкільного віку зросла у 2,3 рази. Також на 36,3% зросла кількість госпіталізованих у медичні заклади міста, 85% із них – діти.

“Епідемічна ситуація в Ужгороді на 5 тижні класифікується як епідемія високої інтенсивності з перевищенням епідпорогу на 80,1%”, - наголосили в міськраді.

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