Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Рада не підтримала постанову, яка блокувала закон про медичний канабіс

Документ у грудні зареєстрували депутати від "Батьківщини".

Рада не підтримала постанову, яка блокувала закон про медичний канабіс
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада України не підтримала постанову, яка блокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Йдеться про постанову 7457-П авторства депутатів від фракції "Батьківщина" - "Постанова про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Цей документ автори зареєстрували торік у грудні. Вони зсилалися на начебто порушення регламенту при розгляді законопроєкту про медичний канабіс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies