Рада не підтримала постанову, яка блокувала закон про медичний канабіс

Верховна Рада України не підтримала постанову, яка блокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Йдеться про постанову 7457-П авторства депутатів від фракції "Батьківщина" - "Постанова про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Цей документ автори зареєстрували торік у грудні. Вони зсилалися на начебто порушення регламенту при розгляді законопроєкту про медичний канабіс.