Здорова їжа, здорове життя: як обрати продукти без канцерогенів

Чи не помічали Ви, що тяга до «магазинних смаколиків» набагато більша ніж до страв домашнього приготування? Вся справа в додаванні спеціальних харчових добавок, які впливають на роботу смакових рецепторів, підсилюють смакові властивості продукції, але можуть нести як користь, так і шкоду для організму. Давайте розберемося, які існують добавки і який вплив вони мають на наш організм.

Насправді, харчові добавки поділяються на корисні та небезпечні, натуральні та штучні. Крім цього, вони діляться залежно від числового коду. Розбираючись у його значенні, можна легко визначити, який вплив надає Е-добавка на організм.

Категорії добавок з маркуванням Е

100-199 – пігменти

200-299 – консерванти

300-399 – антиоксиданти

400-599 – стабілізатори консистенції

600-699 – підсилювачі смаку та ароматизатори

700-799 – антибіотики

800-899 – категорії для нових добавок

900-999 – антифламінги та підсолоджувачі

1000-1999 – добавки з широким спектром дії

Корисні Е-добавки у продуктах харчування

Е100 – куркумін. Підвищує рівень гемоглобіну, допомагає зменшити холестерин, нормалізує діяльність ШКТ.

Е101 – рибофлавін (вітамін В). Бере активну участь у метаболізмі, чудово знімає стресові стани.

Е160 – лікопін і каротин. За своєю дією ідентичні вітаміну А. Зберігають гостроту зору, сприяють зміцненню імунної системи.

Е170 – карбонат кальцію. Це звичайна крейда, здатна заповнити дефіцит кальцію – основного елемента кісткової системи.

Е270 – молочна кислота. Є компонентом квашених овочів та кисломолочних продуктів. Добре відновлює кишкову мікрофлору.

Е300 – аскорбінова кислота. Ця корисна Е-добавка, що міститься в продуктах харчування, має потужні антиоксидантні властивості, також зміцнює імунний захист.

Е306 – вітамін Е. Сприяють відновленню та омолоджуванню шкіри, робить її більш еластичною та пружною.

Е322 – лецитин. Має величезну користь, беручи участь у зміцненні імунного захисту. Зв'язує та виводить надлишки холестерину.

Е406 – агар. Є складовою морських водоростей. Має багатий вітамінно-мінеральний склад. Завдяки желюючій дії часто використовується в кулінарії при виготовленні десертів.

Е440 – пектини. У величезній кількості містяться у сливах та яблуках. Сприяють виведенню токсичних речовин та шлаків.

Небезпечні харчові добавки Е

До списку шкідливих Е-добавок, що становлять серйозну небезпеку, увійшли речовини, які незважаючи на їхню шкідливість, все ж таки широко застосовуються в харчовій промисловості. Виділимо основні з них.

Е104 – хінолін. Використовується як пігмент при виробництві напоїв, бакалії та солодощів. Викликає алергію та хвороби шлунко-кишкового тракту.

Е210 – бензойна кислота. Особливо небезпечна, оскільки здатна викликати розвиток онкології. Може входити до складу консервованих продуктів, напоїв та чіпсів.

Е239 – уротропін. Використовується у сироварінні для продовження терміну придатності. Небезпечний своєю канцерогенністю.

Е250-Е252 – нітрати. Додаються під час виробництва ковбас (як рожевий барвник). Небезпечні, оскільки дуже канцерогенні. Провокують розвиток онкозахворювань, можуть спричинити сильну алергію, аж до ядухи.

Е510 – не менш шкідлива харчова добавка Е (амоній хлористий). Додається до тіста при замісі. Згубно діє на шлунково-кишковий тракт та печінку.

Е621 – натрію глутамат. Це всім відомий підсилювач смаку. Хоча і відноситься до шкідливих компонентів, в помірних концентраціях він не здатний завдати істотної шкоди. Отримують його переважно з бобових та морських водоростей. При безконтрольному споживанні харчових продуктів, що містять глутамат натрію, в організмі активно накопичуються солі натрію. Це призводить до появи головного болю та слабкості, зниження зору, нервової збудливості.

Отже, купуючи будь який продукт в супермаркеті, загляніть на зворотню сторону упаковки і уважно ознайомтесь зі складом. Якщо Ви побачите вищевказані небезпечні харчові добавки, задумайтесь, чи слід купувати такий продукт (особливо дітям!), адже здоров’я важливіше і воно не купується за гроші!

Будьте здорові!