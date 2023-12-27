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Як українці забили останній цвях у домовину СРСР: неможлива історія, що стала можливою

У 1988 році Катерина Ющенко під час закритої зустрічі з американським політиком Генрі Кіссінджером запитала в нього, чи буде Україна незалежною. На що він їй відповів: «Я швидше побачу Каліфорнію незалежною від Сполучених Штатів, ніж Україну». І всі в залі засміялися. Американська політична еліта продовжувала вважати СРСР достатньо сильним, хоча він тріщав по швах.

Розпад Радянського Союзу почався ще в процесі Перебудови (1985-1991), яка спричинила конфлікт на рівні влади. Для тоталітарної системи це завжди погано. Паралельно з цим дедалі більше жителів республік приходили до ідеї незалежності. Тенденцію, що стрімко набирала обертів, відзначали українські, польські і навіть американські спецслужби.

Ба більше, ЦРУ спрогнозували чотири сценарії розвитку подій: «Хронічна криза», «Зміна системи», «Відкат» та «Розпад». Передбачалося, що у тодішній формі Радянський Союз припинить своє існування впродовж п’яти років. Але ніхто не припускав, що ці чотири сценарії українці реалізують впродовж кількох місяців. І не як альтернативні, а як послідовні та змінні.

На мою думку, далекі від реальності розрахунки і недолугий жарт Кіссінджера демонструють нам одне: США недооцінили ситуацію. У своїй книзі «Як українці зруйнували імперію зла» український історик та публіцист Олександр Зінченко, посилаючись на Сергія Плохія, зазначає, що Вашингтон боявся розпаду СРСР. З одного боку, через можливість повторення югославського сценарію – в Югославії вже тривала війна. А з іншого через нерозуміння, до чого це призведе, адже Радянський Союз був «першою за кількістю боєголовок ядерною супердержавою».

Та поки політики обмінювалися побоюваннями й пересторогами, на Всеукраїнському референдумі українці забили останній цвях у домовину СРСР. На запитання «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності?» 90,32% мешканців республіки відповіли ствердно. Так наше стремління до незалежності стало рушійною силою, яка зруйнувала цілу тоталітарну систему.

Як це було? Не так швидко і легко, як може здатися, бо ми розхитували СРСР кілька років і не мали жодної підтримки. Найбільш значущі події припали на 1991 рік, коли стався Серпневий путч і Всеукраїнський референдум, після чого було проголошено незалежність України. І жарт Кіссінджера став по-справжньому смішним, але вже для українців. У своїй книжці Олександр вперше в Україні поденно відтворює події того року. Ділиться з нами не лише секретними документами, а й спогадами українських істориків, письменників, журналістів, політиків. Перелік цих матеріалів розмістився на двадцяти чотирьох сторінках у кінці книжки – так багато джерел опрацював автор. Завдяки прискіпливому, професійному підходу до роботи ми маємо нагоду не лише нові історичні факти чи деталі, які були засекречені, а й перейняти настрій людей, що доклалися до знищення СРСР.

«Я усвідомлювала, що йду вбивати СРСР! Тому що я прекрасно розуміла, що цей Акт – Незалежність – повинен мати легітимність!» – стверджувала Марія Бурмака, згадуючи 1 грудня 1991 року у Харкові.

Книжку «Як українці зруйнували імперію зла» я раджу прочитати людям, які народилися в незалежній Україні, щоб знати, чому і як попередні покоління руйнували Радянський Союз. І що він ніколи не був сильним, хоча дуже хотів таким здаватися. Також я раджу прочитати цю книжку людям, які сумують за «щасливим» минулим, щоб переосмислити його і звільнитися від нав’язаних пропагандою міфів, які сьогодні є нічим іншим, як пасткою. А ще це книжка про те, що ми ніколи не прагнули виправдати чужі очікування, а робили те, що маємо і те, чого від нас не очікують.

Юлія Орлова Юлія Орлова , Генеральний директор видавництва «Віват» (ГК «Фактор»)
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