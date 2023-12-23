Кабінет міністрів на рік продовжив заборону російських товарів

З лютого 2022 року будь-яка торгівля з Росією на території України заборонена.

Уряд продовжив заборону російських товарів до 31 грудня 2024 року. З початком повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року будь-яка торгівля з Росією на території України заборонена.

Про це заявив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

"Дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» продовжено до 31 грудня 2024 року. (включно)", — зазначив Мельничук.

Також уряд продовжив дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1146 «Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації» до 31 грудня 2024 року.