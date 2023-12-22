ПриватБанк нарешті повернув державі 155 млрд грн, - голова правління

ПриватБанк повернув державі 155 млрд гривень, які Україна влила після його націоналізації.
Про це під час щорічного заходу "NV Україна та світ попереду 2024" заявив голова правління фінустанови Герхард Бьош.
"Кілька років тому відбулося велике вливання капіталу. І от лише цього року ми можемо нарешті сказати, що ми нарешті виплатили ці 155 мільярдів і виконали це завдання", - сказав Бьош.
За його словами, попри війну банківський сектор в Україні отримали великі прибутки, що дало можливість накопичити ресурси для повернення боргу.
"На другий рік війни багато банків і Приват також показали рекордні або майже рекордні прибутки в історичному вимірі своєї діяльності... Все що ми заробляємо, повертається нашому акціонеру, тобто українському народу. Ми платимо податки і плануємо робити те саме у майбутньому", - зазначив голова правління фінустанови.
Про який борг ідеться
- 18 грудня 2016 року уряд України ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Держава отримала 100% у його капіталі, а фінустанова докапіталізували на 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій Нацбанку і висновку незалежного аудитора - компанії EY.
- За оцінкою НБУ, весь корпоративний портфель Приватбанку перед націоналізацією становили інсайдерські кредити, тобто видані структурам, пов'язаним з колишніми акціонерами, основні з яких - це Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов.
- Минулого місяця Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив неможливість скасування рішень, прийнятих під час націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.
- Повернення вливань Приватом нині є важливим кроком для держскарбниці. Адже Україна через важку ситуацію з фінансовою допомогою від партнерів потребує залучення внутрішнього ресурсу. Так, міністр фінансів Сергій Марченко заявив про ризики фінансування державного бюджету в січні-лютому 2024 року. Для цього ввели в дію механізм плану Б", який дозволяє, зокрема, максимально залучати ті ресурси, які можуть наблизити, на січень-лютий. Зокрема, це авансова сплата дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку.