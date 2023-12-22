ПриватБанк нарешті повернув державі 155 млрд грн, - голова правління

Під час другого року війни фінустанова отримала максимальні прибутки.

ПриватБанк повернув державі 155 млрд гривень, які Україна влила після його націоналізації.

Про це під час щорічного заходу "NV Україна та світ попереду 2024" заявив голова правління фінустанови Герхард Бьош.

"Кілька років тому відбулося велике вливання капіталу. І от лише цього року ми можемо нарешті сказати, що ми нарешті виплатили ці 155 мільярдів і виконали це завдання", - сказав Бьош.

За його словами, попри війну банківський сектор в Україні отримали великі прибутки, що дало можливість накопичити ресурси для повернення боргу.

"На другий рік війни багато банків і Приват також показали рекордні або майже рекордні прибутки в історичному вимірі своєї діяльності... Все що ми заробляємо, повертається нашому акціонеру, тобто українському народу. Ми платимо податки і плануємо робити те саме у майбутньому", - зазначив голова правління фінустанови.

Про який борг ідеться