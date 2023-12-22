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Нацбанк випустив набір пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів"

Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби. 

Нацбанк випустив набір пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів"
Фото: Пресслужба НБУ

Нацбанк презентував набір із трьох срібних пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів". Він продовжує серію "Українська спадщина" та присвячений всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича. 

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Уперше в українській нумізматиці ми обрали для монети форму дзвоника. Адже саме мелодія "Щедрика" нагадує передзвін, а американська версія цієї всесвітньовідомої пісні зветься "Колядка дзвонів", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний. 

Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г (кожна).

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На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою, на аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, а також рядки з пісні "Щедрик". 

На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором – силует ластівки, яка є головним персонажем пісні. 

На реверсі двох інших монет - стилізовані кольорові прапори України та США, композиція з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками.

Монети оздоблені тамподруком, локальною позолотою і вставками камінчиків. 

Тираж набору – до 5 000 штук.

Які пам'ятні монети НБУ випустив останнім часом

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