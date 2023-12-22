Нацбанк випустив набір пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів"

Нацбанк презентував набір із трьох срібних пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів". Він продовжує серію "Українська спадщина" та присвячений всесвітньовідомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"Уперше в українській нумізматиці ми обрали для монети форму дзвоника. Адже саме мелодія "Щедрика" нагадує передзвін, а американська версія цієї всесвітньовідомої пісні зветься "Колядка дзвонів", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г (кожна).
На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою, на аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, а також рядки з пісні "Щедрик".
На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором – силует ластівки, яка є головним персонажем пісні.
На реверсі двох інших монет - стилізовані кольорові прапори України та США, композиція з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками.
Монети оздоблені тамподруком, локальною позолотою і вставками камінчиків.
Тираж набору – до 5 000 штук.
Які пам'ятні монети НБУ випустив останнім часом
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14 грудня, НБУ презентував нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!".
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Національний банк презентував 6 грудня нову обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України".
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Перед тим НБУ випустив монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!", номіналом 5 гривень з нейзильберу, котра продовжує серію "Безсмертна моя Україно".
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24 листопада ввели в обіг пам’ятну монету "Рік Дракона" номіналом 5 гривень.
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10 листопада НБУ випустив нову пам’ятну монету "Антонівський міст". Вона присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому.
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27 жовтня, в День української писемності та мови, НБУ ввів у обіг срібну памʼятну монету "Українська мова". Вона продовжує серію "Духовні скарби України".