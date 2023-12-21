Кубраков вперше зустрівся з новопризначеним польським колегою. Обговорили розблокування кордону

Кубраков повідомив колезі, що проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів першу зустріч із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком (Dariusz Klimczak) у Варшаві.

Про це Кубраков повідомив у “Фейсбуці”. “Обговорювали кілька питань транспортної сфери, але головна тема – розблокування кордону. Ми представили ключові цифри та аналітичні дані вантажних перевезень українськими та польськими перевізниками, які свідчать – проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає”, – написав Кубраков.

Він повідомив, що обговорив з колегою аргументи та позицію польської сторони.

“Важливо прийти до єдиного розуміння цифр та даних щодо перевезень та частки ринку, що займають наші та польські перевізники. В умовах часткової блокади глибоководних портів, кількість перевезень очевидно зросла. Значну частку займає перевезення пального гуманітарних вантажів, зерна. Таким чином ми забезпечуємо критично важливий імпорт для України та підтримуємо експортну логістику”, – зауважив Кубраков.

Також сторони порушили питання створення окремої електронної черги для порожніх фур на “Ягодин – Дорогуськ”.

“Ми пропонували це раніше – ми зробили. З понеділка реєстрація в окрему чергу розпочалась, проте очевидно вплив цього рішення побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю (за добу з Ягодина виїхало 3 вантажівки!)”, – написав міністр.

За його словами, українська сторона зі свого боку наголосила про термін перебування для вантажівок на іноземній реєстрації. Наразі він складає 60 діб замість 20.

“Плануємо цього тижня прийти до спільної позиції вже у Києві разом з представниками уряду Польщі. Вдячний колегам з нового уряду за відкритий діалог та готовність разом вирішувати проблеми. Працююємо над тим, щоб експорт та імпорт міг вільно рухатись нашим кордоном”, – повідомив Кубраков.