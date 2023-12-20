Міжнародна агенція Fitch підвищила кредитний рейтинг Нафтогазу до рівня “СС”

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила кредитний рейтинг Нафтогазу до рівня “СС”.
Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
“Попри війну, повертаємо та зміцнюємо довіру інвесторів. Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила кредитний рейтинг Група Нафтогаз до рівня “СС”, - написав Чернишов.
Він зазначив, що це відбулося завдяки, в першу чергу, успішній реструктуризації зобов’язань по єврооблігаціях. В той же час експерти позитивно оцінили роботу команди Нафтогазу по нарощуванню видобутку та забезпеченню стабільної роботи інфраструктури, а також покращені операційні фінансові показники.
Олексій Чернишов зауважив, що це дозволить Групі Нафтогаз залучати кошти на міжнародних ринках капіталу на кращих умовах, що допоможе посилити українську енергонезалежність.
- Нещодавно британський суд визнав рішення Гаазького арбітражу, за яким Росія має компенсувати Нафтогазу $5 млрд за активи у Криму. Також Нафтогаз працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях.
- У листопаді ЄБРР та Нафтогаз підписали угоду про залучення кредиту на 200 млн євро. Кредитна угода набуде чинності після оформлення державної гарантії.
- Раніше Олексій Чернишов повідомив, що Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу.
- Видання Financial Times повідомило, що Україна стала альтернативою зберігання газу, незважаючи на ризики через військове вторгнення Росії. У тому числі тому, що запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання та звільнення від митних зборів протягом трьох років, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС.