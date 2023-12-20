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Міжнародна агенція Fitch підвищила кредитний рейтинг Нафтогазу до рівня “СС”

Це відбулося завдяки, в першу чергу, успішній реструктуризації зобов’язань по єврооблігаціях.

Міжнародна агенція Fitch підвищила кредитний рейтинг Нафтогазу до рівня “СС”
Фото: sostav.ru

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила кредитний рейтинг Нафтогазу до рівня “СС”.

Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов

“Попри війну, повертаємо та зміцнюємо довіру інвесторів. Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила кредитний рейтинг Група Нафтогаз до рівня “СС”, - написав Чернишов. 

Він зазначив, що це відбулося завдяки, в першу чергу, успішній реструктуризації зобов’язань по єврооблігаціях. В той же час експерти позитивно оцінили роботу команди Нафтогазу по нарощуванню видобутку та забезпеченню стабільної роботи інфраструктури, а також покращені операційні фінансові показники.

Олексій Чернишов зауважив, що це дозволить Групі Нафтогаз залучати кошти на міжнародних ринках капіталу на кращих умовах, що допоможе посилити українську енергонезалежність

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