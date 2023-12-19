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Уряд призначив керівника Державного агентства лісових ресурсів

Ним став Віктор Смаль, який виконував обов'язки голови.

Уряд призначив керівника Державного агентства лісових ресурсів
Віктор Смаль
Фото: Facebook/Victor Smal

Кабінет Міністрів призначив голову Державного агентства лісових ресурсів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Очолив Держлісагентство Віктор Смаль, який до цього виконував обов'язки керівника установи, будучи заступником.

Хто такий Віктор Смаль

  • Смаль починав помічником-консультантом народного депутата України, а опісля у 2007-2013 роках працював у міжнародних компаніях. Упродовж 2013-2020 років займався власним бізнесом у сфері інформаційних технологій та онлайн-комерції.
  • У серпні 2021 року уряд призначив його на посаду заступника голови Держлісагентства, а в травні цього року Смаль став т.в.о. керівника установи.
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