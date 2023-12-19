Уряд призначив керівника Державного агентства лісових ресурсів

Кабінет Міністрів призначив голову Державного агентства лісових ресурсів України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Очолив Держлісагентство Віктор Смаль, який до цього виконував обов'язки керівника установи, будучи заступником.
Хто такий Віктор Смаль
- Смаль починав помічником-консультантом народного депутата України, а опісля у 2007-2013 роках працював у міжнародних компаніях. Упродовж 2013-2020 років займався власним бізнесом у сфері інформаційних технологій та онлайн-комерції.
- У серпні 2021 року уряд призначив його на посаду заступника голови Держлісагентства, а в травні цього року Смаль став т.в.о. керівника установи.