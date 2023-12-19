Уряд призначив керівника Державного агентства лісових ресурсів

Ним став Віктор Смаль, який виконував обов'язки голови.

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Кабінет Міністрів призначив голову Державного агентства лісових ресурсів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Очолив Держлісагентство Віктор Смаль, який до цього виконував обов'язки керівника установи, будучи заступником.

Хто такий Віктор Смаль