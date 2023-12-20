Конфіскованими активами Росії планують наповнити Компенсаційний фонд

В Україні розробляють спеціальний юридичний інструмент – компенсаційний механізм для отримання компенсацій постраждалими від війни. Всі постраждалі зможуть подати інформацію до Реєстру збитків – або самостійно, або за допомогою органів державної влади

Як повідомила заступнця міністра юстиції України Ірина Мудра, механізм складається з трьох компонентів:

Реєстру збитків – бази даних з інформацією про відшкодування та відповідних доказів, закумульованих на цифровій платформі, яка буде використовуватись Компенсаційною комісією.

Компенсаційна комісія буде другою компонентою цього механізму.

Невід’ємною частиною роботи компенсаційної комісії буде Компенсаційний фонд, який власне і буде джерелом виплат за рішеннями комісії. При цьому конфісковані активи рф мають стати частиною Фонду відшкодування збитків агресії, зазначила заступниця міністра.

Також паралельно зі створенням Компенсаційної комісії працюють над конфіскацією російських суверенних активів за кордоном.

Очікується, що США стане лідером у процесі перемовин щодо конфіскації активів Росії, адже у Штатах є два відповідні законопроекти: двопартійний H.R. 4175, який вже розглянутий Комітетом закордонних справ Палати представників, та S. 2003, який перебуває на розгляді Комітету зовнішніх відносин Сенату.

Обидва законопроекти наділяють президента США повноваженнями на конфіскацію російських суверенних активів, які знаходяться в США, і передачу цих активів Україні для реалізації заходів з реконструкції, відбудови, надання гуманітарної та економічної допомоги.

"Пришвидшення прийняття законопроекту пришвидшить і створення Компенсаційного фонду, адже ми розглядаємо російські суверенні активи як основне джерело наповнення цього фонду", - сказала Ірина Мудра.

Всього в США закумульовано близько 8 млрд доларів резервів російського Центробанку та Фонду національного благополуччя.

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