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Законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США

Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії

Законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США
Фото: EPA/UPG

Документ під назвою The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act внесли до американського Конгресу. Серед його співавторів як демократи, так і республіканці. 

"Законопроєкт дасть Міністерству юстиції США необхідні інструменти для того, аби швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів. Доходи від цих активів будуть передаватися Україні для нашої стійкості та відновлення", – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше США заморозили активи РФ на 8 млрд доларів, які планують направити на відновлення України.

А в травні США вперше почали передачу Україні конфіскованих активів російського олігарха. США заявили, що Малофєєв фінансував росіян, які пропагували сепаратизм у Криму після того, як Росія захопила півострів в 2014 році. У лютому суддя Нью-Йоркського суду ухвалив рішення на користь конфіскації $5,4, які належали Малофєєву.

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