Вчетверте цього року: НБУ знизив облікову ставку через уповільнення інфляції

У цьому році Нацбанк вже знижував облікову ставку у липні, вересні та жовтні.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% із 15 грудня 2023 року. Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень.

Інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося.

Сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні. Останнє зумовило й дещо швидше, ніж очікував НБУ, зниження базової інфляції.

За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів.

НБУ зазначає, що адаптація до режиму керованої гнучкості обмінного курсу пройшла успішно.

Також Нацбанк повідомив, що рівень міжнародних резервів залишається достатнім для підтримання курсової стійкості.

На кінець листопада міжнародні резерви НБУ становили близько 39 млрд дол. США. Упродовж останніх місяців вони зменшилися несуттєво, попри меншу ритмічність надходження зовнішнього фінансування. Поточний обсяг резервів є суттєво вищим порівняно як з початком цього року, так і періодом до повномасштабного вторгнення росії.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, водночас посилилися ризики в частині міжнародної допомоги.

Ураховуючи успішну адаптацію учасників ринку до нового курсового режиму, подальше зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку, а також інші процентні ставки за своїми операціями на 1 в. п.

Попередні кроки з пом’якшення процентної політики привели до помірного зниження номінальних ринкових ставок за гривневими інструментами, що відповідало очікуванням НБУ. Так, середньозважена ставка за строковими депозитами для населення терміном від трьох місяців знизилася до 14,7% у листопаді. Дохідність ОВДП на вторинному ринку зменшилася до 16–19,7% залежно від строку погашення.

Водночас, ураховуючи зниження інфляції та поліпшення очікувань, ставки за гривневими інструментами в реальному вимірі навіть дещо зросли. У результаті, гривневі інструменти і надалі залишаються привабливим засобом для заощаджень.

З огляду на те, що зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні на тлі подальшого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, а також успішної адаптації валютного ринку до нового курсового режиму, НБУ продовжує цикл пом’якшення процентної політики.

З 15 грудня 2023 року облікова ставка, а разом з нею і ставка за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт встановлюються на рівні 15%. На 1 в. п. знижуються також інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами – до 19%, а ставка за кредитами рефінансування – до 21%.

Надалі НБУ готовий гнучко адаптувати процентну політику, враховуючи зміни у балансі ризиків для курсової стійкості та інфляції.

Подальша динаміка облікової ставки залежатиме від розвитку інфляційних процесів, стану валютного ринку, ритмічності надходження та достатності обсягів міжнародної допомоги, ситуації з безпековими ризиками та інших чинників.

Нагадаємо, у цьому році Нацбанк вже знижував облікову ставку у липні, вересні та жовтні.