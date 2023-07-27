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Нацбанк вперше за рік знизив облікову ставку

В Україні сповільнюється інфляція, зазначає регулятор.

Нацбанк вперше за рік знизив облікову ставку
Фото: Антикор

Правління Національного банку вперше за рік знизило облікову ставку з 25% до 22% із 28 липня 2023 року. 

Про це йдеться на сайті регулятора.

“Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень”, − зазначили у НБУ. 

Банкіри додають, що це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. 

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Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.Споживча інфляція в річному вимірі з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ. Важливу роль відіграло, зокрема, насичення ринків продовольства та пального і зниження світових цін на енергоносії. 

НБУ суттєво покращив цьогорічний прогноз інфляції − з 14,8% до 10,6%. Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні.

Нагадаємо, у червні Національний банк України вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та підвищив її з 10% до 25%.

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