Галина Герега: «Сфера нерухомості буде розвиватись особливо динамічно»

Візія нової України – яка вона? Як будувати країну так, щоб спрямувати в майбутнє, а не просто механічно відтворити минуле? Ми поставили відомим бізнесменам, громадським діячам, науковцям чотири прості питання, які стануть підґрунтям майбутньої широкої дискусії, напрацювання сенсів і розкриття можливих стратегій. Того, що матиме практичне значення для побудови оновленої країни.

Фото: надано пресслужбою

Галина Герега, співвласниця мережі гіпермаркетів «Епіцентр»

1. Яким ви бачите повоєнне відновлення України? На чому, на ваш погляд, слід зосередити основні зусилля?

“Відновлення” або “відбудова” – на мій погляд, не зовсім вдалі поняття. Ми маємо чітко розуміти, що після закінчення війни нам необхідно не відбудовувати руїни, а будувати нову країну.

Ми матимемо унікальну можливість перезапустити економіку та інфраструктуру держави, не просто модернізуючи наявні виробничі потужності, а створюючи нові та сучасні. Ми давно говоримо про те, що Україна має перетворитися із сировинної держави на високотехнологічну промислову. Не просто постачати сировину на захід, а заходити в глибоку переробку. Виробляти конкурентоздатний кінцевий продукт з високою доданою вартістю. Після війни ми матимемо такий шанс.

Безумовно, цей процес має супроводжуватися створенням сприятливих умов для розвитку підприємництва та зростання економіки на рівні держави. Ми маємо помінятися не тільки зовні, ми маємо змінитися зсередини.

Багато хто чекає на допомогу від міжнародних фінансових інституцій, але необхідно чітко усвідомлювати, що будуть фінансувати лише ті проєкти, які матимуть конкретний, покроковий бізнес-план. Тож щоб отримати кошти завтра, треба починати працювати вже сьогодні.

Очевидно, що повоєнні часи потребуватимуть якнайшвидшої відбудови житла, знищеного чи пошкодженого внаслідок бойових дій. І це ще одна першочергова задача. Від упровадження дієвих програм, що дозволять забезпечити постраждалих українців житлом, залежатимуть і темпи повернення українців, які виїхали за кордон. Своєю чергою масштабні обсяги будівництва та зростання населення стимулюватимуть розвиток економіки.

Ще більше прискорити ці процеси дозволять лібералізація податкової та митної політики, а також доступ до дешевих кредитних ресурсів для бізнесу. Не менш важливим завданням держави має бути реформа судової гілки влади, яка зможе забезпечити захист прав інвесторів і пришвидшити темпи повернення на український ринок міжнародних компаній.

2. Які галузі мають стати драйверами української економіки після війни?

На мою думку, основними драйверами економіки будуть торгівля, будівництво, IT та агропромисловий комплекс. Не сумніваємося, що завершення війни неминуче призведе до поступового зростання економіки, покращення споживчих настроїв та активізації торгівлі. При цьому, враховуючи масштаби руйнувань, завданих країні під час бойових дій, особливо динамічно буде розвиватись сфера нерухомості. Завершення війни також дасть потужний поштовх аграрній індустрії, яка зараз страждає через блокування морських портів.

3. Якими, на ваш погляд, є головні виклики на шляху повоєнної розбудови України?

З урахуванням наявних обставин можна припустити, що головними викликами на шляху повоєнної розбудови будуть:

корупція;

неефективне використання коштів;

руйнування промислових підприємств;

нестача кваліфікованої робочої сили.

Водночас ми впевнені, що суспільство та влада країни зможуть подолати ці виклики, а Україна посяде важливе місце в спільноті європейських держав.

4. Якою має бути роль держави і якою приватного сектору на цьому шляху?

Варіанти співпраці держави та бізнесу у процесі повоєнної розбудови можуть бути абсолютно різні: від держзамовлень на відбудову житла до преференцій за участь бізнесу в проєктах відновлення інфраструктури та будівництво індустріальних парків.

Але треба розуміти, що бізнес, який виживає сьогодні в надскладних умовах, сплачує податки та забезпечує мільйони людей робочими місцями, вже робить величезний внесок у стабільність країни.

Підприємництво – це головна рушійна сила економіки. Що швидше відновиться і почне активно розвиватися бізнес, то швидше ми зможемо відновити країну після війни. Активний розвиток економіки дозволить залучати додаткові інвестиції в країну та збільшити об’єм податків до бюджетів усіх рівнів. Саме ці кошти можуть стати запорукою швидкої повоєнної відбудови.