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Швейцарський банк Julius Baer припиняє роботу з клієнтами в Росії

Julius Baer припинить співпрацю з клієнтами, які проживають у Росії, не пізніше 31 грудня.

Швейцарський банк Julius Baer припиняє роботу з клієнтами в Росії
Фото: EPA/UPG

Швейцарський приватний банк Julius Baer припинить усі операції з клієнтами, котрі базуються в Росії. Це пояснюється тим, що менеджери активів перебувають у розширеній сітці санкцій і обмежень, пов’язаних із вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters

Julius Baer припинить співпрацю з клієнтами, які проживають у Росії, не пізніше 31 грудня.

При цьому діяльність з управління капіталом, така як мандати на управління інвестиціями клієнтів, кредитні угоди та контракти з кредитними картками, буде припинено до кінця вересня.

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Сам банк Julius Baer відмовився від коментарів.

Reuters зазначає, що цей крок стався в той момент, коли швейцарські банки потрапили під приціл влади.

Зокрема, у березні Bloomberg повідомило, що два найбільші на той час банки Швейцарії (Credit Suisse та UBS) перебували під пильною увагою в рамках розслідування Міністерства юстиції США щодо того, чи допомагали фінансові спеціалісти російським олігархам уникати санкцій.

Після того Credit Suisse перейшла до UBS, що зробило Julius Baer другим за величиною кредитором Швейцарії.

У березні 2022 року Julius Baer заявив, що припиняє будь-який новий бізнес із заможними росіянами. А у травні Forbes Russia писав, що Julius Baer повідомив російським і білоруським клієнтам, що їхні інвестиційні рахунки будуть заморожені через вимоги розрахункового центру Euroclear.

Нагадаємо, починаючи від 24 лютого 2022 року відтік капіталу з Росії сягнув рекордні 253 млрд доларів.

Тим часом російський ринок продовжують полишати іноземні компанії. Так, нещодавно провідна нафтова компанія SLB заявила, що через санкції зупиняє всі постачання до Росії. ДО цього німецька Henkel AG повідомила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів.

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