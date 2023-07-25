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Завод з виробництва безпілотників, який РФ будує за допомогою Ірану, може мати значний вплив на війну, - ЗМІ

Будівництво заводу може завершитись на початку 2024 року.

Завод з виробництва безпілотників, який РФ будує за допомогою Ірану, може мати значний вплив на війну, - ЗМІ
Фото: DW

Співробітники розвідки США вважають, що завод з виробництва безпілотників, який РФ будує за допомогою Ірану, може мати значний вплив на війну.

Про це повідомляє CNN.

“Аналітики з Розвідувального управління Міністерства оборони США повідомили невеликій групі репортерів під час брифінгу в п’ятницю, що завод з виробництва безпілотників, який зараз будується, забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які “на порядки більші”, ніж ті, які вона могла закупити в Ірану на сьогоднішній день”, - йдеться у повідомленні.

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Аналітики вважають, що будівництво може завершитись на початку наступного року.

Раніше повідомлялось, що Росія нарощує виробництво дронів-камікадзе і для цього починає реалізовувати спільний з Іраном проєкт виробництва "шахедів".

Проєкт розгортають на території міста Єлабуга (республіка Татарстан). Експерти оцінюють його в 115-130 млрд рублів, виробничі потужності - 40 тис. кв. м.

У червні США також повідомляли, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Татарстані, оскільки Кремль сподівається забезпечити стабільне постачання зброї для свого вторгнення в Україну.

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