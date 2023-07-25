Колонію в Оленівці не обстрілювали за допомогою HIMARS, - комісар ООН із прав людини

"Будь-яка підозра у злочинній поведінці має бути негайно, ретельно, незалежно, неупереджено та прозоро розслідувана, а винні притягнуті до відповідальності", - наголосив комісар.

Колонію в Оленівці, де перебували українські військовополонені, не обстрілювали за допомогою HIMARS.

Про це заявив Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, йдеться на сайті Організації.

За словами Тюрка, через рік після трагічної загибелі щонайменше 50 українських військовополонених правосуддя все ще не близьке до звершення.

"Військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, і члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда стала відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", - сказав комісар.

Тюрк розповів, що його офіс зустрічався з сім'ями жертв і чув "їхні благання про правду і справедливість — і справді вони мають право на правду, справедливість і відшкодування збитків".

Російська Федерація, як зазначили в ООН, не надала задовільних гарантій безпечного доступу Організації для відвідування місця трагедії, а також не задовольнила спільні запити Управління ООН з прав людини на доступ до районів України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем Росії. Проте вдалося провести бесіди з тими, хто вижив після інциденту в Оленівці та зробити докладний аналіз наявної додаткової інформації відповідно до встановленої методології.

Наразі точні обставини інциденту в ніч із 28 на 29 липня 2022 року залишаються неясними, але доступна інформація і аналіз дозволяють зробити висновок, що вибух не був викликаний ракетою HIMARS. "На підставі наявної інформації на даному етапі неможливо встановити ні конкретне джерело вибуху, ні точний напрямок, з якого міг бути зроблений постріл. Управління продовжуватиме стежити за цим інцидентом відповідно до свого досвіду та мандату", - йдеться на сайті ООН.

Тюрк зазначив, що військовополонені перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права і "за смертю або серйозними травмами військовополонених має слідувати офіційне та ретельне розслідування з боку держави, яка їх утримує".

"Будь-яка підозра у злочинній поведінці має бути негайно, ретельно, незалежно, неупереджено та прозоро розслідувана, а винні притягнуті до відповідальності", - наголосив комісар.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені. Це було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Опісля українська розвідка повідомила, що колонію в Оленівці, де тримали українських захисників, підірвали “вагнерівці”, аби приховати факти тотального розкрадання коштів, які були виділені на утримання полонених.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію і встановити всі факти злочину. ООН створила навіть спеціальну групу,але цьогоріч у січні генсек Організації Антоніу Гутерреш розпустив місію - через відсутність умов, необхідних для розгортання її на місці.

Нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вдалося ідентифікувати більшість тіл українських бійців, загиблих унаслідок теракту.