Ван І повернувся на посаду міністра закордонних справ Китаю. Попередній голова МЗС зник із публіки місяць тому

Міністром закордонних справ Китаю замість Цінь Гана знову став Ван І, який з грудня 2022 був керівником канцелярії Комісії ЦК Компартії КНР із закордонних справ. Про кадрові зміни повідомляє CNN.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що за повернення І на посаду міністра проголосував вищий керівник орган парламенту КНР. Цінь Ган зник із поля зору громадськості місяць тому з невідомої причини.

Через це, за даними ЗМІ, перенесли візит до Китаю міністра закордонних справ Британії та скасували інші дипломатичні візити.

Ган зник після зустрічі з посадовцями із Росії, Шрі-Ланки та Вʼєтнамі 25 червня. Відтоді на дипломатичних зустрічах замість міністра був Ван І.

Ган до призначення міністром був послом у США. Після очолення МЗС докладав зусиль із налагодження відносин зі Штатами, намагаючись їх стабілізувати.

Фото: fmprc.gov

Ван І був міністром закордонних справ майже 10 років: з березня 2023 до грудня 2022. Потім він став фактично топдипломатом – керівником канцелярії Комісії ЦК Компартії КНР із закордонних справ. Це відбулося після переобрання Сі Цзіньпіна керівником КНР.