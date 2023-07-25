В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
ГоловнаСвіт

Ван І повернувся на посаду міністра закордонних справ Китаю. Попередній голова МЗС зник із публіки місяць тому

Куди подівся попередній міністр – невідомо. 

Ван І повернувся на посаду міністра закордонних справ Китаю. Попередній голова МЗС зник із публіки місяць тому
Міністр закордонних справ Китаю Ван І
Фото: скриншот відео

Міністром закордонних справ Китаю замість Цінь Гана знову став Ван І, який з грудня 2022 був керівником канцелярії Комісії ЦК Компартії КНР із закордонних справ. Про кадрові зміни повідомляє CNN.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що за повернення І на посаду міністра проголосував вищий керівник орган парламенту КНР. Цінь Ган зник із поля зору громадськості місяць тому з невідомої причини.

Через це, за даними ЗМІ, перенесли візит до Китаю міністра закордонних справ Британії та скасували інші дипломатичні візити. 

Ган зник після зустрічі з посадовцями із Росії, Шрі-Ланки та Вʼєтнамі 25 червня. Відтоді на дипломатичних зустрічах замість міністра був Ван І. 

Ган до призначення міністром був послом у США. Після очолення МЗС докладав зусиль із налагодження відносин зі Штатами, намагаючись їх стабілізувати. 

Фото: fmprc.gov

Ван І був міністром закордонних справ майже 10 років: з березня 2023 до грудня 2022. Потім він став фактично топдипломатом – керівником канцелярії Комісії ЦК Компартії КНР із закордонних справ. Це відбулося після переобрання Сі Цзіньпіна керівником КНР. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies