Держсекретар США провів розмову зі своїм румунським колегою після російських атак біля кордону України та Румунії

Йшлось, зокрема, про колективну безпеку та непохитну підтримку України та Молдови.

Держсекретар США Блінкен та міністр закордонних справ Румунії Одобеску обговорили американсько-румунське стратегічне партнерство та можливості продовження двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Йшлось, зокрема, про колективну безпеку та непохитну підтримку України та Молдови та глобальну продовольчу безпеку.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері безпеки Чорного моря.

Нагадаємо, вночі 24 липня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе. За інформацією військових, атака тривала майже чотири години. Декілька БпЛА вдалося збити, однак інші влучили, зокрема, у портову інфраструктуру. Було зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, а в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Після цього президент Румунії Клаус Йоганніс засудив атаку Росії на порт "Рені".