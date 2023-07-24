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Від кібератаки на ІТ-систему в Норвегії постраждали 12 міністерств

Небезпека оминула канцелярію прем'єр-міністра, а також міністерства оборони, юстиції та закордонних справ.

Від кібератаки на ІТ-систему в Норвегії постраждали 12 міністерств
Фото: g-ross.com.ua

Поліція Норвегії розслідує кібератаку на ІТ-систему, яку використовують більшість урядових міністерств, передає Bloomberg.

Інцидент торкнувся 12 міністерств. Раніше невідома вразливість у програмному забезпеченні одного з державних постачальників "була використана невідомою особою", зазначили в міністерстві безпеки та обслуговування. Проблему усунули, але ще наразі зарано говорити, хто стоїть за кібератакою, додали у відомстві.

Уряд Норвегії заявив, що для захисту ІТ-платформи, яку використовують співробітники 12 міністерств, вжили низку заходів безпеки, зокрема, заборонили доступ до поширених мобільних послуг та електронної пошти. А атака торкнулася всіх, крім канцелярії прем'єр-міністра, міністерств оборони, юстиції та закордонних справ.

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Нагадаємо, днями хакери, пов’язані з Пекіном, отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса. Також китайські хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти близько 25 організацій, зокрема урядових установ Сполучених Штатів. А ось російські хакери намагалися зламати комп’ютери дипломатів у Києві рекламою дешевого BMW.

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