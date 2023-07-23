Нетаньягу завтра випишуть з лікарні, коли парламент Ізраїлю обговорить судову реформу

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу випишуть з лікарні в понеділок після процедури імплантації кардіостимулятора.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на офіс прем’єра.

Нетаньягу був госпіталізований увечері в суботу. У неділю він виступив із відеозверненням, в якому заявив, що “почується чудово” і планує бути присутнім на ключовому голосуванні щодо судової реформи в парламенті в понеділок.

Напередодні голосування у всій країні тривають масові протести, які почалися сім місяців тому і стали найтривалішими та найінтенсивнішими демонстраціями, які колись відбувалися в Ізраїлі. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці ввечері, тисячі пройшли маршем до Єрусалиму і розбили наметове містечко біля будівлі Кнесету (парламенту) напередодні голосування.

Раптова госпіталізація Нетаньягу відбулася, коли в країні назріває внутрішня криза, яка вразила економіку, дала тріщини в збройних силах країни та поляризувала суспільство.

Попри госпіталізацію Нетаньягу, законодавці розпочали дебати. Законодавці мають намір проголосувати за ухвалення закону про реформу, який обмежить наглядові повноваження Верховного суду, що дозволяють суддям скасовувати рішення, винесені виборними посадовцями.

Критики стверджують, що цей захід дозволить уряду приймати довільні рішення, робити неправомірні призначення та звільнення, а також відчинить двері для корупції. Проєктом передбачено й інші великомасштабні зміни, спрямовані на обмеження повноважень судової влади: від обмеження можливостей Верховного суду оскаржувати рішення парламенту до зміни порядку відбору суддів.

Нагадаємо, раніше 73-річний Нетаньягу був терміново доставлений у лікарню 16 липня після того, як відчув легке запаморочення. Обстеження встановило, що ізраїльський прем’єр почувався зле через зневоднення організму.