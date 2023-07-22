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Зеленський ініціює скликання Ради "Україна-НАТО" щодо "зернового коридору"

Президент наголосив, що зустріч відбудеться вже найближчими днями.

Зеленський ініціює скликання Ради "Україна-НАТО" щодо "зернового коридору"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору". У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна - НАТО. І цей механізм може спрацювати", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що звернувся до генсека НАТО з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Зеленський наголосив, що зустріч відбудеться вже найближчими днями.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом. Вони обговорили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору". Також вони обговорили подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Росія вже декілька днів обстрілює зернову інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли було в черговий раз підірвано Керченський міст і у той же день Росія відмовилася продовжувати зернову угоду.

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