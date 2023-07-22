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Міністерство юстиції ПАР надіслало запит на видачу ордера на арешт Путіна

Департамент міжнародних відносин ПАР передав до Міністерства юстиції країни ордер МКС на арешт Путіна ще два місяці тому.

Міністерство юстиції ПАР надіслало запит на видачу ордера на арешт Путіна
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції Південно-Африканської Республіки (ПАР) надіслало запит на видачу ордера на арешт Володимира Путіна директору державної прокуратури. Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі підозрює президента РФ у скоєнні воєнних злочинів в Україні. 

Про це повідомляє видання News24.

Про запит стало відомо 21 липня на засіданні суду в Преторії.

Опозиціонери з політичної сили “Демократичний альянс” позивались до суду, щоб зобовʼязати владу ПАР видати ордер на арешт Володимира Путіна і тим самим виконати зобовʼязання перед МКС.

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Департамент міжнародних відносин ПАР передав до Міністерства юстиції країни ордер МКС на арешт Путіна ще два місяці тому, але влада країни продовжувала переговори про участь Путіна в серпневому саміті БРІКС.

Згодом на суді стало відомо, що влада по суті погодилася з виконанням цієї вимоги. Також влада визнала, що затрималася з виконанням своїх зобовʼязань.

Також під час розгляду справи стало відомо, що президент ПАР Сіріл Рамафоса ще 19 червня попросив Путіна не приїжджати на саміт БРІКС. Путін відповів що подумає над цією пропозицією. За декілька днів президент Бразилії Лула да Сілва погодився із позицією Рамафоси, що Путіну не слід приїжджати до ПАР.

Домовленості, що російський диктатор не приїде до ПАР, вдалось досягнути після обговорень за участю лідерів Китаю та Індії.

Нагадаємо, раніше президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса пояснив суду, що Росія чітко дала зрозуміти - арешт її чинного президента був би оголошенням війни. Ризикувати й вступати у війну з Росією суперечить конституції ПАР, тому Рамафоса хотів надати президенту РФ Володимиру Путіну імунітет від арешту.

Пізніше стало відомо, що Путін не поїде на 15-ий саміт країн БРІКС у Південну Африку, а Росію представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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