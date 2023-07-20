У ПАР заявили, що до групи БРІКС хочуть приєднатися понад 40 країн

Понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до групи країн БРІКС.

Про це заявив у четвер головний дипломат Південної Африки Аніл Суклал, пише Reuters.

Суклал і чиновники з міністерства закордонних справ виступали перед журналістами в Йоганнесбурзі.

Питання швидкого розширення групи, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, стане головним на порядку денному саміту 22-24 серпня.

Дипломати заявили, що офіційно до БРІКСу хочуть долучитися 22 країни. Приблизно стільки ж лише висловили своє бажання приєднатися, серед них − всі основні країни глобального півдня.

“Посадовці Південної Африки хочуть, щоб БРІКС став чемпіоном світу, що розвивається, і Аргентина, Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Куба, Демократична Республіка Конго, Коморські острови, Габон і Казахстан висловили зацікавленість”, − зазначає видання.

Захід критикує Південну Африку за надмірно дружню позицію до Росії, давнього союзника правлячого Африканського національного конгресу.

Нагадаємо, ПАР, як член Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні видав ордер на Путіна за воєнні злочини через депортацію українських дітей, був би зобов'язаний заарештувати російського президента у разі його появи на серпневому саміті. Вчора Москва заявила, що РФ на заході представить міністр оборони Сергій Лавров, а Путін долучиться через відеозв’язок.

Додамо, голова ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни.