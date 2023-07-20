Вагнерівці почали тренування білоруського спецназу за 5 км від польського кордону

Найманці з ПВК “Вагнера” розпочали навчання білоруського спецназу за 5 кілометрів від кордону з Польщею, членом НАТО.

Про це повідомило міністерство оборони Білорусі, пише Reuters.

У середу главу вагнерівців Євгена Пригожина показали у відеоролику, де він вітає своїх бійців у Білорусі. Він заявив, що вони поки не братимуть подальшої участі у війні в Україні й наказав їм “зібратися з силами для Африки, поки вони навчають білоруську армію”.

Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій РБ спільно з “Вагнером” відпрацюють навчально-бойові завдання на Брестському полігоні.

Мінськ опублікував фотографії інструкторів угруповання в масках із закритими обличчями, які тренують білоруських солдатів з бронетехнікою та чимось на кшталт управління дроном.

Польща заявила, що готова до різних сценаріїв і стежить за ситуацією на кордоні з Білоруссю.

Після невдалого заколоту Пригожина 23-24 червня було укладено угоду, згідно з якою найманці переїдуть до Білорусі в обмін на зняття з них звинувачень. У ПВК повідомили, що “Вагнер” втратив 22 000 своїх бійців у війні в Україні, 40 000 були поранені, а до 10 000 бійців опиниться в Білорусі. Раніше вагнерівці допомогли Росії анексувати Крим у 2014 році, билися з бойовиками “Ісламської держави” в Сирії та діяли у Центральноафриканській Республіці та Малі.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі заявили, що бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять зараз загрози для України, але ситуація може змінюватися.