Путін відвідає саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці особисто, – президент ПАР

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що у серпні Путін відвідає саміт БРІКС особисто.

Про це повідомляє південноафрикансьце видання Eyewitness News.

Після ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), з'явилися припущення, що подія могла статися в онлайн-форматі. Але Рамафоса це заперечив.

Зі свого боку, голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу заявив, що всі глави держав п’яти країн БРІКС відвідають серпневу зустріч.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що саміт БРІКС можуть перенести з ПАР до Китаю через ймовірність арешту Путіна. Влада ПАР на той момент не визначилась, чи арештовувати Путіна, якщо він таки вирішить відвідати саміт. У 2015 році ПАР не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді.