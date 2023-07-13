"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав владу до наступного саміту НАТО у Вашингтоні виконати умови для членства України в Альянсі. Він розкритикував результати вільнюського саміту і заявив, що єдині, хто робить внесок у реальну євроатлантичну інтеграцію нашої держави – це ЗСУ на фронті, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Вся країна попередні два дні жила надією на результат Вільнюсу. Я не бачу, де знайшли очевидну перемогу ті, хто стверджує, що Вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, вчорашній Вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 2013 року, коли Україна не підписала Угоду про асоціацію. І я її підписав одразу ж після обрання. А нині Україна не отримала заслуженого запрошення до НАТО, хоча українські Збройні Сили боронять східний фланг НАТО», – констатував Порошенко.

Він вважає, що ні парламент, ні Президент, ні Офіс, ні уряд не зробили свій внесок.

«Єдині, хто зробив цей внесок – це Збройні Сили України. Вони воюють краще за будь-яку іншу країну НАТО. На жаль, підсумковий документ Вільнюса-23 є ксерокопією Бухареста 2008 року. Заява Сімки нагадує виключно протокол про наміри. Той, хто хоче подивитися – там слово «гарантії» відсутнє. Єдине, що там є, це початок консультацій у випадку, якщо буде майбутня війна», – зазначив експрезидент.

«Я знаю, як ці консультації я проводив у 2014 році. І ні в якому разі нам не можна це повторити. Не треба нам слів про відкриті двері. Якщо двері відкриті, дайте нам зайти. Якщо ви нас не пускаєте, це означає – двері закриті, і кажіть правду», – наголосив Петро Порошенко.

Проте він зазначив, що ми маємо подякувати партнерам за зброю, далекобійні ракети, радіоелектронну боротьбу, протиповітряну оборону., без них було би значно важче.

«І друге: засмучує сварка, яка розгортається навколо саміту. Одні накидаються на владу. Іншим в усьому крайній Байден. Хто винен, з’ясуємо після війни. А зараз нам треба за рік підготуватися до Вашингтонського саміту, бо це не Байден призначав Татарова, Думу, забезпечив корупцію на 36 мільярдів», – зауважив Порошенко.

«Єдине, що є в документах Сімки, – це впровадження реформ. Судова реформа, захист демократії, включно з парламентською, повага до прав людини, захист свободи ЗМІ. Це – наша відповідальність», – резюмує Петро Порошенко.