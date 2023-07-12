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Байден розповів, через скільки часу після закінчення війни з РФ Україна вступить до НАТО

Байден також пообіцяв, що “не відстане” від Зеленського.

Байден розповів, через скільки часу після закінчення війни з РФ Україна вступить до НАТО
Фото: Скріншот з відео

Під час розмови із журналістами після саміту НАТО у Вільнюсі президент США Джо Байден відповів на запитання про терміни вступу України до НАТО

Журналіст спитав у Байдена: “Як швидко після війни ви хотіли б, щоб Україна стала членом НАТО?” 

У відповідь президент США сказав: “Одна година 20 хвилин. Які у вас справді глибокі запитання”.

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Також Байден подякував Зеленському за те, що робить Україна, і пожартував, що є й погана новина: “Ми від вас не відстанемо”. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським колегою Джо Байденом у межах саміту НАТО у Вільнюсі. Спілкування між президентами відбувалося в присутності журналістів та членів української делегації та супроводжувалося відеотрансляцією. Трансляцій сьогоднішніх перемовин Зеленського з іншими лідерами не було. 

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