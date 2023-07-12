Байден розповів, через скільки часу після закінчення війни з РФ Україна вступить до НАТО

Байден також пообіцяв, що “не відстане” від Зеленського.

Під час розмови із журналістами після саміту НАТО у Вільнюсі президент США Джо Байден відповів на запитання про терміни вступу України до НАТО.

Журналіст спитав у Байдена: “Як швидко після війни ви хотіли б, щоб Україна стала членом НАТО?”

У відповідь президент США сказав: “Одна година 20 хвилин. Які у вас справді глибокі запитання”.

Також Байден подякував Зеленському за те, що робить Україна, і пожартував, що є й погана новина: “Ми від вас не відстанемо”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським колегою Джо Байденом у межах саміту НАТО у Вільнюсі. Спілкування між президентами відбувалося в присутності журналістів та членів української делегації та супроводжувалося відеотрансляцією. Трансляцій сьогоднішніх перемовин Зеленського з іншими лідерами не було.