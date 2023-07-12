Рішеннями судів згортаються інститути демократії в країні, - Слобожан про масові судові рішення щодо відсторонення мерів

Позбавлення громад обраної місцевої влади через суди вже стало тенденцією. При цьому судді масово перевищують санкції, передбачені законом, і тим самим сприяють згортанню інститутів демократії в Україні. Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в коментарі «Дзеркалу тижня».

«Учора в Рівному суд відсторонив від посади мера за конфлікт інтересів під час підписання розпорядження про зарплату одному з працівників мерії. Звернення до судів із боку НАЗК стали масовими й у інших обласних центрах. Нещодавно була геть безпідставна історія з мером Тернополя Сергієм Надалом. У випадку як із [мером Чернігова] Атрошенком, так і з [мером Рівного] Третяком суддя застосував не передбачену в статті санкцію. Тобто КУпАП за таке правопорушення передбачає штраф, а не відсторонення від посади. Суддя ж, керуючись власним переконанням, підводить рішення під відсторонення. І вже не один суддя. Тому ми вбачаємо в цьому тенденцію. Щоразу знаходять нові приводи, але результат один: міста позбавляють обраної людьми місцевої влади», - заявив Олександр Слобожан.

Він зазначив, що мера Рівного вдалося відсторонити лише на підставі третього протоколу НАЗК – після перших двох мер виграв. Мер Тернополя також виграв суд. Крім того, Слобожан повідомив, що за рішенням суду було також відсторонено від посади мера Помічної Кіровоградської області, схожі історії трапились і з трьома мерами Дніпропетровської області.

«Суди ухвалюють рішення, що порушують передбачену законом відповідність покарання виявленому правопорушенню. Санкцій, що стосуються тимчасових відсторонень, немає в частинах 1, 2 статті 172-7, й вони пов’язані з тим, аби людина не впливала на свідків тощо. За цим порушенням передбачено штраф і внесення до реєстру. Це спрямовано на репутацію та рейтинги осіб, яких обирають. Ми можемо говорити про те, що судді в своїх рішеннях масово перевищують санкції, передбачені законом, і в такий спосіб позбавляють громадян їхнього конституційного права та згортають інститути демократії в країні», - наголосив Олександр Слобожан.

Поки Банкова однією рукою збирається демонстративно перевіряти на поліграфі добропорядність суддів Верховного суду та судів усіх інстанцій, другу руку з допомогою керованих суддів вона запускає до кишень міських бюджетів, політично й економічно нейтралізуючи місцеве самоврядування, робить висновок авторка статті, редактор відділу «Політика» Ірина Ведернікова.