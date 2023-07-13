Нардепка від колишньої ОПЗЖ Плачкова, яка їздила в Кремль із Медведчуком, складає мандат

Народна депутатка від колишньої ОПЗЖ Тетяна Плачкова складає мандат.

Проєкт постанови про припинення нею повноважень уже зареєстровано у парламенті. Згідно з даними на сайті Верховної Ради, його зареєстровано сьогодні, 13 липня.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", – йдеться у проєкті.

Фото: Рух Чесно з партійного Twitter

Плачкова є засновницею ТОВ "Юридична компанія "Кі енд Кейс". Працювала у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Була помічницею депутатки-регіоналки Катерини Ващук на платній основі.

У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії “Опозиційна платформа – За життя” номером 31 у списку як членкиня партії. Членкиня Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Входила до складу фракції ОПЗЖ, але вийшла з неї в березні 2022.

Плачкова в 2020 році була в складі делегації ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком і зустрічалася в Кремлі з депутатами російської думи. До повномасштабної війни розповідала про співпрацю з Росією та країнами колишнього Радянського Союзу, після – змінила публічну риторику на проєвропейську. Докладно – в матеріалі на LB.ua.