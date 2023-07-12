Зеленський і президент Євроради обговорили можливість старту переговорів щодо членства України в ЄС

Сторони говорили про початок перемовин наприкінці цього року.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський зазначив, що це була "хороша розмова", на якій ішлося про старт переговорів щодо членства України в ЄС.

"Головне, що обговорювали, – нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола висловила побажання, щоб Європейський Союз у середині грудня 2023 року розпочав серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС. А очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна стрімко рухається до членства в Євросоюзі.

Тим часом нині члени "Групи семи" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства нашої держави в НАТО.