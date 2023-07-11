Зеленський виступив на мітингу у центрі Вільнюса

Мітинг був запланований як кульмінація громадської кампанії на підтримку України у НАТО.

Президент Володимир Зеленський виступив перед багатолюдним мітингом на підтримку Україну у Вільнюсі.

Перед своїм виступом Зеленський викрикнув "Слава Україні", на що натовп викрикнув "Героям Слава". Президент пожартував, що почуває себе фактично "як вдома".

Він подякував усім, хто перебуває на площі та міжнародним партнерам. А особливо Литві, яка всіма силами підтримує Україну у війні з Росією й просуває її вступ до НАТО.

"Дякую вам за чітку позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять, що ми вже точно союзники. І Україна захистить і свою, і вашу свободу," – сказав президент.

Також на мітингу-концерті пронесли прапор України з Бахмута та встановили його на центральній площі Вільнюса. На мітингу був присутній президент Литви Гітанас Науседа. Мітинг у центрі Вільнюса був запланований як кульмінація громадської кампанії на підтримку ідеї набуття Україною статусу 33-го члена НАТО.

Вдень 11 липня президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії прибув до Вільнюса на саміт НАТО.

Київ не підтверджував, що Зеленський братиме участь у заходах саміту в офлайн-форматі. В Офісі президента говорили, що поїздка залежить від того, чи вистачить НАТО мужності для конкретних кроків задля вступу України до Альянсу.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою без плану дій щодо членства (ПДЧ), але для запрошення потрібна згода всіх членів блоку.