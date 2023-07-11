Мельника звільнили з посади заступника Кулеби

11 травня Мельник отримав агреман на посаду посла України в Бразилії.

Українського дипломата Андрія Мельника звільнили з посади заступника міністра закордонних справ.

Про це у Телеграмі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника Міністра закордонних справ України", - написав Мельничук.

Зазначимо, що 18 листопада 2022 року Кабінет міністрів України призначив Мельника заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, що 11 травня Мельник отримав агреман на посаду посла України в Бразилії.

Перед тим, з 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року Мельник був послом України в Німеччині. На цій посаді він критикував Німеччину за недостатню допомогу Україні у відбитті російської агресії.

Втім, і після звільнення з посади посла Мельник продовжив критикувати німецьких політиків за їх проросійську позицію.