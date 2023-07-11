ГоловнаПолітика

Мельника звільнили з посади заступника Кулеби

11 травня Мельник отримав агреман на посаду посла України в Бразилії.

Мельника звільнили з посади заступника Кулеби
Фото: Пресслужба МЗС

Українського дипломата Андрія Мельника звільнили з посади заступника міністра закордонних справ. 

Про це у Телеграмі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника Міністра закордонних справ України", - написав Мельничук.

Зазначимо, що 18 листопада 2022 року Кабінет міністрів України призначив Мельника заступником міністра закордонних справ України.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що 11 травня Мельник отримав агреман на посаду посла України в Бразилії.

Перед тим, з 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року Мельник був послом України в Німеччині. На цій посаді він критикував Німеччину за недостатню допомогу Україні у відбитті російської агресії. 

Втім, і після звільнення з посади посла Мельник продовжив критикувати німецьких політиків за їх проросійську позицію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies