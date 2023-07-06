Членство Києва у НАТО потрібно розглядати без озирання на Москву, − МЗС

Зараз у світі немає жодної іншої країни, яка б проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки.

Членство Києва у військовому блоці НАТО потрібно розглядати без озирання на Москву.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу.

“США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Ми надзвичайно вдячні всім американцям, які підтримують Україну. Окрім України, зараз у світі немає жодної іншої країни, яка б проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться”, − зазначив він.

Ніколенко підкреслив, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки.

“Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому”, − додав речник МЗС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки Україна перебуває у стані війни, вона не може стати членом НАТО.