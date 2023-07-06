Росія тримає в Чорному морі шість ракетоносів із 22 "Калібрами"

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми.

Росія вивела у Чорне море на бойове чергування шість носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 22 ракети.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми кораблів, серед яких один носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

Зазначимо, що за словами керівника об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, випущені з моря ракети типу “Калібр” можуть покривати фактично всю територію України.

Нагадаємо, вночі 6 липня Росія атакувала Львівщину ракетами "Калібр". Повітряні сили ЗСУ знищили 7 із 10 ракет.

Уламки однієї російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. За оновленими даними від МВС, кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранених – до девʼяти.