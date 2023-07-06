Очікування нашого суспільства не будуть задоволені, – Буданов про саміт НАТО

Глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня, не будуть задоволені.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню The Times.

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", – сказав Кирило Буданов.

За його словами, він бачив чернетки промов і знає, що будуть заявляти учаснику саміту.

Зазначимо, Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою".

Нагадаємо, нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня будуть знайдені такі формулювання, які не розчарують українців. Зокрема, президент Литви зауважив, що вже є домовленість про створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва в Альянс.

До цього президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що було б краще, якби НАТО формально запросило Україну до членства.