Росія для відбиття контрнаступу стягнула війська з усіх регіонів, − британська розвідка

Навколо Бахмута російська оборона наразі переважно сформована повітрянодесантними полками, зазвичай дислокованими на заході РФ.

Військові формування, стягнуті з усієї Росії, нині “несуть основний тягар” контрнаступу України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посилання на розвідку.

У Запорізькій області 58-ма загальновійськова армія обороняє сильно укріплені рубежі. Зазвичай вона захищає неспокійний Кавказький регіон Росії.

У районі Великої Новосілки фронт тримають 5-ма загальновійськова армія та морська піхота. Вони здебільшого “базуються за 7000 км як противага китайській могутності”.

Навколо Бахмута російська оборона наразі переважно сформована повітрянодесантними полками, зазвичай дислокованими на заході РФ, які діють як елітні сили швидкого реагування у разі напруженості у відносинах з НАТО.

“Те, як Росія приймає ризики в Євразії, показує, як війна порушила встановлену російську національну стратегію”, − йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/omJxOMWLmb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2023

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що російські війська найактивніше перекидають техніку та особовий склад до тимчасово окупованих територій Запорізької й Донецької областей.