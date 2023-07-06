Заколот Пригожина підтримали близько 20 регіонів Росії, стільки ж – Путіна. Розкол РФ зафіксовано, – Зеленський

Президент вважає, що саме час світові натиснути на путінський режим, коли він ослаблений.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що саме зараз настав час, аби натиснути на путінський режим, ослаблений заколотом власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина. У інтервʼю CNN Зеленський зазначив, що Україні від розвідки відомо про аналіз Кремлем ставлення росіян до Пригожина і "путчу".

За його словами, Кремль завжди прискіпливо аналізував громадську думку, хоч у більшості випадків правдива картина не публікується. Ми знаємо, що ставлення російських громадян до Пригожина та його заколоту теж аналізувалося, і розкол Росії був зафіксований.

18 чи 19 регіонів Росії конкретно підтримали дії Пригожина, 21 регіон підтримав Путіна. Ще була певна кількість регіонів, яка не знала, кого підтримати.

"І це чітке свідчення того, що його так звана «вертикаль влади» – посипалася. Майже вся путінська армія – на території України; у своїй державі він вже не контролює ситуацію в регіонах, безпекову ситуацію. І тому «вагнерівці» так легко йшли Росією, бо не було кому їх зупинити. Саме зараз світ має тиснути на путінський режим і на нього самого, коли він такий слабкий", – вважає Зеленський.

Президент наголосив, що Путін нападом на Україну зробив історичну помилку. Саме напад призвів до сили "вагнерівців", відомості Пригожина, неконтрольованості в Росії. На думку Зеленського, після заколоту Путін намагатиметься консолідувати довкола себе підтримку.

Відносини між "вагнерівцями", що складали окрему бойову силу на війні в Україні, та кадровою армією особливо загострилися через те, що Пригожина позбавили права вербувати нових найманців по вʼязницях. "Зеків" продовжують відправляти воювати, але тепер уже за контрактами із міноборони. Також із 1 липня всі так звані приватні військові компанії Росії мають підписати контракти з МО.

23 червня Пригожин заявив, що тилові позиції "вагнерівців" умисно обстріляла російська армія. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.