Норвегія дозволила відкривати тимчасові садочки для дітей з України

Це рішення дозволить муніципалітетам приймати більше переселенців з України.

Міністерство освіти Норвегії дозволило створювати тимчасові дитсадочки та тимчасово розширювати раніше затверджені внаслідок прибуття переселенців з України.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Зазначається, що це рішення дозволить муніципалітетам приймати більше переселенців з України.

Також муніципалітети зможуть надавати тимчасові гранти. Тимчасове схвалення та гранти можуть бути надані на термін до 3 років.

Нагадаємо, з 1 липня для українців у Чехії змінюється порядок надання допомоги та безоплатного житла. Скасовуються окремі виплати для шукачів притулку, натомість діятиме лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців.