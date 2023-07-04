У Миколаєві відновлюють роботу перші дитячі садки

В середу починають працювати два садочки у Заводському районі і один у Корабельному.

Завтра, 5 липня, у Миколаєві відкриваються перші дитячі садки.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

В середу починають працювати два садочки у Заводському районі і один у Корабельному. Загалом ці садочки можуть відвідувати майже 800 дітей.

В цих садочках відремонтовані укриття, їх перевірила комісія також отримали дозвіл на відкриття.

На черзі відкриття ще трьох закладів. У решті наразі тривають ремонти укриттів.

Сєнкевич зазначив, що дізнатись, які заклади в місті працюють або планують відкритись, можа у найближчому садочку.

“Адреси ми публічно не називаємо, щоб батьки не переживали за безпеку своїх діток”, - наголосив мер міста.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська мерія та Норвезька рада у справах біженців підписали меморандум про співпрацю. Норвегія допоможе відремонтувати низку бомбосховищ у Миколаєві.