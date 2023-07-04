У Миколаєві відновлюють роботу перші дитячі садки

Завтра, 5 липня, у Миколаєві відкриваються перші дитячі садки.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
В середу починають працювати два садочки у Заводському районі і один у Корабельному. Загалом ці садочки можуть відвідувати майже 800 дітей.
В цих садочках відремонтовані укриття, їх перевірила комісія також отримали дозвіл на відкриття.
На черзі відкриття ще трьох закладів. У решті наразі тривають ремонти укриттів.
Сєнкевич зазначив, що дізнатись, які заклади в місті працюють або планують відкритись, можа у найближчому садочку.
“Адреси ми публічно не називаємо, щоб батьки не переживали за безпеку своїх діток”, - наголосив мер міста.
Раніше повідомлялось, що Миколаївська мерія та Норвезька рада у справах біженців підписали меморандум про співпрацю. Норвегія допоможе відремонтувати низку бомбосховищ у Миколаєві.