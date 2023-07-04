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Українські бійці показали відео знищення російської техніки

Техніка окупаційних військ була знищена системи HIMARS.

Українські бійці показали відео знищення російської техніки
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники показали відео знищення російських САУ та РСЗВ

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що техніка російських окупантів була знищена завдяки спільній роботі аеророзвідки 43 Окремої Артилерійської Бригади імені гетьмана Тараса Трясила та екіпажів систем HIMARS.

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Українські бійці знищили РСЗВ БМ-21 “Град”, САУ 2С1 “Гвоздика” та 2С5 “Гіацинт-С”.

Раніше повідомлялось, що українські сили оборони знищили три російські "Гради" в районі Бахмута Донецької області. Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в ході розвідки виявили місцезнаходження трьох одиниць БМ-21 "Град" в тилу ворога.

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