Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Зараз – саме час для потужних рішень та конкретних кроків у цьому напрямі”, - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував Столтенбергу за постійні особисті зусилля щодо підтримки євроатлантичних прагнень України.

Президент України привітав Єнса Столтенберга з рішенням членів Альянсу продовжити термін його повноважень на посаді Генсекретаря НАТО ще на один рік.

Володимир Зеленський висловив сподівання на продовження плідної співпраці України та НАТО.

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що залишиться на посаді до 1 жовтня 2024 року. Він повідомив, що таке рішення ухвалили члени Альянсу.