Глава держави відзначив допомогу США у протидії російській агресії та додав, що "українська сміливість опановує американську зброю та убезпечує демократію, яку ми з вами цінуємо однаково".

Президент України Володимир Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності США.

За словами Зеленського, "лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі зі сміливих здатні передавати свободу від покоління до покоління".

"Уже майже два з половиною століття Америка – це земля вільних і дім сміливих, який приваблює людей з усього світу, котрі шукають більшого й прагнуть вищого. І хоч не буває шляху без помилок, Америка давала й дає потужну мрію, що там, де зараз панує темрява безправʼя, колись засяє свобода. Бути союзником такої мрії, такої сміливості й такої свободи – це честь для нас", - сказав Президент.

Глава держави відзначив допомогу США у протидії російській агресії та додав, що "українська сміливість опановує американську зброю та убезпечує демократію, яку ми з вами цінуємо однаково".

"Українська волелюбність за вашої підтримки запалила нове могутнє полум’я свободи в нашій частині Європи, яке не згасне й гарантує, що тиранія ніколи знову не пройде Європою, а отже, Європа не потребуватиме участі ваших солдатів у кровопролитних битвах заради свободи", - сказав Зеленський.

Президент додав, що США "в коаліції вільних і сміливих" можуть завжди "розраховувати на Україну-союзника".

Нагадаємо, торік у параді, який організувала Національна паркова служба США, взяли участь оркестри з різних штатів, військові підрозділи, відомі творчі колективи. Тоді вперше в параді в центрі столиці взяла участь і колона українців.

Представники української громади розгорнули великий прапор України, а також прикрасили свої машини українськими та американськими прапорами. Відкривав колону плакат з написом: "Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку України".