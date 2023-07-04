Міністр закордонних справ Британії підтримує вступ України до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції

Фінляндія вступила до НАТО без Плану дій щодо членства (ПДЧ). Так само до Альянсу планують прийняти Швецію.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підтримує вступ України до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Клеверлі газеті La Repubblica.

"Я вважаю, що Україна може зробити це без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією", - сказав Клеверлі.

При цьому він заявив, що не знає, коли саме Україна вступить до НАТО, оскільки невідомо, скільки триватиме війна з Росією.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що запрошення для України до НАТО має бути чітким і не може бути відкликане. Саміт НАТО проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що НАТО слід подумати про те, щоб пропустити вимогу плану дій України щодо членства як частину її шляху до вступу до альянсу.

Зазначимо, Україна на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, прагне отримати "чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою".

Зараз тривають консультації та переговори із партнерами, щоб цей саміт став результативним для України, повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак. Раніше він висловив сподівання, що наша держава отримає "сильний сигнал" щодо членства.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква вважає, що Україна має всі підстави, щоб отримати відповідне запрошення до Альянсу.

Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно наголосив, що було б краще, якби НАТО формально запросило Україну до членства.